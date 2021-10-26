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Bursa'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafik Ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezalar kesildi.

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İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafik Ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezalar kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde yaya uygulaması gerçekleştirildi.

Cadde üzerinde çok sayıda yaya geçidi olması nedeniyle burada gerçekleştirilen uygulamada, polisler ekip otosu içinde kayda girerek, yayalara yol vermeyen otomobil sürücülerini tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından 15 sürücüye 9 bin 780 lira cezai işlem uygulandı.

Kesilen cezaların sürücülerin ikametlerin gönderileceği öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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