Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Haberler
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Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'nın Kurşunlu ilçesi yat limanında bulunan bir botun yanması sonucu çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Kurşunlu ilçesi yat limanında bulunan bir botun yanması sonucu çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

Öğle saatlerinde Kurşunlu balıkçı barınağında meydana gelen olayda botta kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım, kamaralı lüks botu küle çevirdi. Gemlik itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası bot kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

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Haber: Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Haberler
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