BURSA'DA VAKA SAYILARI ARTTI - Haberler
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BURSA'DA VAKA SAYILARI ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içersinde vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında Bursa ilk sırayı aldı.

BURSA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içersinde vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında Bursa ilk sırayı aldı. Vaka sayısının artmasında, tatilcilerin geri dönmesi, okulların açılması ve havaların soğumasıyla, kapalı yerlerde oturulması neden olarak gösterildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." diyerek uyardı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada Bursa bir hafta içinde en çok vaka sayısı şehirler arasında ilk sırada yer almış oldu. Kentte, 8-24 Eylül'de tarihleri arasında, 100 binde 233,86 olan oran, 25 Eylül -1 Ekim arasında, 363,75'e yükseldi.

Vaka sayısının artmasında, Bursa'nın, aşırı göç almasının etken olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Bursa'ya her gün, 100-150 kişi göç ederek yerleşiyor. Bunun yanı sıra, yaz aylarında tatil için Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine giden ailelerin geri dönmesi de, vaka sayısının artışında etken. Ayrıca okulların açılması, düğünlerin yapılması ve havaların soğuması nedeniyle kapalı alanlarda oturulması vaka sayısında yükselmeye neden oldu. Aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesine rağmen beklenen ilginin olmaması bir başka neden. Bursa'da günlük vaka sayısı 100 kişiye kadar düşmüşken, yaşanan bu olumsuzluklardan sonra, 100 binde 363,75'e kadar yükseldi" dedi.

BURSA'DA VAKA SAYILARI ARTTI

BURSA'DA VAKA SAYILARI ARTTI

BURSA'DA VAKA SAYILARI ARTTI

BURSA'DA VAKA SAYILARI ARTTI
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