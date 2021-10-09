Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 13 kilogram esrar ve 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen operasyonda, 13 kilogram esrar ve 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evleri ve araçlarındaki aramalarda, 13 kilogram esrar ile 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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