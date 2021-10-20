Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tüfekle çatıya çıkıp polisi yanına yaklaştırmayan şüpheli gözaltına alındı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tüfekle çatıya çıkıp polisi yanına yaklaştırmayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.B. (32) ile eşi E.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini görünce evdeki tüfeğini alarak çatıya çıkan şüpheli, uzun süre polisleri yanına yaklaştırmadı.

Polis ekipleri E.B. ve iki çocuğunu evden çıkararak güvenli bir bölgeye götürdü.

Şüpheli ise bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Bursa'da tüfekle çatıya çıkıp polise direnen kişi gözaltına alındı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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