Bursa'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da traktör ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken sürücü İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İznik ilçesi Çakırca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kamil Ö. (46) İdaresindeki 16 H 7409 plakalı traktör Orhangazi ilçesi istikametinden İznik ilçesi istikametine seyir halindeydi. O sırada yolda seyir halinde bulunan Bayram D. (60) idaresinde bulunan 16 H 6829 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan sürücü, İznik Devlet Hastanesi kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Bayram D. (60) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA