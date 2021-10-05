Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Bursa'da tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, şehir içi trafiğini durma noktasına getirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif D. idaresindeki 16 H 4025 plakalı tır, 16 NIA 66 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın en işlek caddesi olan Sanayi Caddesinde trafik durma noktasına geldi. Tır ile otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURSA

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

 Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:52:16. #1.17#