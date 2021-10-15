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BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesi'nde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikada bugün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KESTEL, BURSA (DHA) - Bursa'nın Kestel ilçesi'nde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikada bugün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine kurulu iki katlı fabrikadaki yangının üst katta çıktığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, "Yangın nedeniyle, fabrikanın üst katı çöktü. Çalışmalarımız devam ediyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını, kontrol altına aldık. Çevre binalara ve fabrikalara sıçramasını önledik" dedi. Yetkililer yangında can kaybı olmadığını açıklarken, yangın söndürme çalışmalarına, itfaiye araçlarının yanı sıra, Emniyet Müdürlüğü'nce bölgeye gönderilen TOMA, Orman Müdürlüğü'nden sevk edilen araçlar ile ilçe belediyelerinde bulunan 40'a yakın itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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