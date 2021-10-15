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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın Kestel ilçesindeki elyaf tekstil fabrikasında yangın çıktı Bursa'nın Kestel ilçesinde bir elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Kestel ilçesindeki elyaf tekstil fabrikasında yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Yangının büyük olduğu ekiplerin müdahale ettiği bildirilirken fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü. Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Son Dakika Haberleri
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