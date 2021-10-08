Bursa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yöntemi ile mağdur edildiği iddia edilen bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen "Alper Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Zeki B, Taner B, Muammer B, Burhan B. ve Ramazan B. gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda senet, araç satış sözleşmeleri, farklı şahıslara ait 3 adet tapu fotokopisi ve ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Ramazan B, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki B, Taner B. ve Burhan B. tutuklandı, Muammer B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.