Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

BURSA'da, polisin, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Alper' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

BURSA'da, polisin, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Alper' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde araç kiralama şirketi adı altında tefecilik faaliyetleri yürüttüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilere yönelik yaklaşık 1 yıl fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, 15 mağdurun ifadesini aldı. Örgüt üyelerinin, tefecilik ile verdikleri paralar karşılığında vatandaşların araçlarına ve evlerine zorla el koyduğu, mal varlıklarını ele geçiremedikleri kişileri de şiddet uygulayıp baskı kurduğu ve ölümle tehdit ettiği belirlendi. 'Alper' adlı operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, şüphelilere ait 5 ikamet 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 milyon TL değere sahip çok miktarda senet, çeşitli şahıslar ile yapılmış araç satış sözleşmeleri, farklı şahıslara ait 3 adet tapu fotokopisi, 1 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi.Şüphelilerden 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeki B., Taner B. ve Burhan B. tutuklandı, Muammer B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da tefeci çetesine 'Alper' operasyonunda 3 tutuklama

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