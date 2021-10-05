Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi pompalı tüfekle husumetlilerini kovalayarak ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi. Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı

Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
Kasiyer tarafından markete kilitlenen hırsız, kapıda tabureyle bekleyen vatandaşlara rağmen kaçmayı başardı

Kasiyer tarafından markete kilitlenen hırsız, kapıda tabureyle bekleyen vatandaşlara rağmen kaçmayı başardı

 Cacık yediği için ağız bakım suyu kullanan avukat trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

Cacık yediği için ağız bakım suyu kullanan avukat trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden Donald Trump Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Alişan Gülşen Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Marcao Serdar Aziz Mehmet Topal Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 09:22:01. #1.17#