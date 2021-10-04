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Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da iki grubun arasında çıkan kavgada spatulalar konuşurken, o anlar kameralara yansıdı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da iki grubun arasında çıkan kavgada spatulalar konuşurken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde, Gazcılar Mahallesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan iki grup önce sözlü tartışmaya başladı. Bir kişinin spatula ile diğer gruba saldırma anı ise kameralara yansıdı. Kavgada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da spatulalı kavga kameralara yansıdı

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