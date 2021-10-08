Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan N.P, M.A, A.K, M.Ş, C.A. ve M.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bursa'da 5 Ekim'de özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinden oluşan yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen adreslerdeki aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve 2 bin 300 fişek ele geçirilmiş, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kubilay Aka Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Ali Koç Cristiano Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:52:41. #1.11#