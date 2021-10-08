Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan N.P, M.A, A.K, M.Ş, C.A. ve M.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bursa'da 5 Ekim'de özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinden oluşan yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen adreslerdeki aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve 2 bin 300 fişek ele geçirilmiş, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.