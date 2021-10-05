Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda çok sayıda zanlı yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda çok sayıda zanlı yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri
BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

 Son dakika haberleri | HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin
Spor Ali Palabıyık Marcao Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Demir Çelik Abdullah Avcı Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 09:30:43. #1.12#