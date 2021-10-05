Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2) - Haberler
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Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 32'YE ÇIKTIBursa'da silah kaçakçılarına yönelik 450 polisin katıldığı dron destekli 'şafak operasyonu'nda gözaltı sayısı 32'ye çıktı.

GÖZALTI SAYISI 32'YE ÇIKTI

Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik 450 polisin katıldığı dron destekli 'şafak operasyonu'nda gözaltı sayısı 32'ye çıktı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 6 tüfek ve bu silahlara ait 2 bin 300 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.


Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2)

Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2)

Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
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