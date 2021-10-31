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Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu.

BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya istikametine doğru ilerlediği sırada aldığı kokuyla araçtan inen servis minibüsü şoförü, aracı yolun sağına çekti. Minibüsün ön kısmından yükselen dumanların ardından araç bir anda alev topuna döndü. 3 şeritli yol kontrol amaçlı tek şeride indirilirken, yaşanan korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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