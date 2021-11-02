Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Güncel

- Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, sabah saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu.

İZMİR (İHA) - - Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

BURSA - Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, sabah saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu. Yoğun sis Mudanya ve İzmir yolunda hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü Bursa'da yoğun sis, ulaşımı da etkiledi. Mudanya Yolu Geçit ve Organize Sanayi Bölgesi ile İzmir Yolu'nda bazı noktalarda sürücülerin görüş mesafesi 20metreye kadar düşerken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.

Bursa'da bugün puslu ve güneşli bir havanın hakim olacağı, sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Son Dakika Haberleri
Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör kendisini savundu: 29 yıllık hekimim

Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör kendisini savundu: 29 yıllık hekimim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title