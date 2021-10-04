Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Haberler
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Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'da polislerden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliğinin yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerinin, hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak konulu sunumunun ardından atlı birlikler manej alanında gösteri yaptı.

Gösterinin ardından ise çeşitli birimlerde yer alan eğitimli köpekler tanıtıldı.

Programının sonunda, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
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