Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk - Haberler
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Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | Yerel

- Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenci cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA (İHA) - - Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk

BURSA - Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenci cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu anlarda yapılan bu tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Olay, Bursa- Ankara yolu hal kavşağında yaşandı. Patenle seyahat eden genç, yoğun trafikte önünde seyreden kamyonetin kasasına tutunarak yoluna devam etti. Hiçbir güvenlik önlemi almayan patenci, yaptığı hareketle adete ölüme meydan okudu. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yoluna devam eden patenci bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaş sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk

Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk

Bursa'da patenle tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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