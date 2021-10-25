Bursa'da "Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi Sempozyumu" düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa'da "Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde "Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi Sempozyumu" yapıldı.

Sempozyuma katılan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, organ bağışı konusunda Türkiye'nin önder bölgesi olan Bursa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Organ bağışı konusunda her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kacıroğlu, "Sağlık profesyonellerinin organ bağışına bakışının ve fikirlerinin azımsanmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler toplumun akil insanları olarak görülüyoruz. Her yerde organ nakli veya bağışıyla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Beyin ölümü nedir, organ bağışı nedir, organ nakli nedir, insanlar hayata nasıl tutunurlar, nasıl yaşama bağlanırlar, tüm bunları vurgulamak adına sağlık profesyonellerinin oldukça dinamik ve dinç olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da 2008 yılından sonra organ nakli konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Bu tarihten önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakültelerinin organ nakli konusundaki meseleye yaklaşımlarının, halka yansıtılmasının önemli bir rolü olduğu kanaatindeyim. Çünkü artık üzerinde ittifakla bir karar hasıl olmuştur. Bugün tıbbın ölü dediği kişi fıkhen de dinen de ölüdür. Bu konuda ittifak vardır. Fakat hala daha toplumda geleneksel tarzdaki yaklaşımların etkisinde olan epeyce bir insanımız var. Bu insanların ikna edilmesi için İl Organ Koordinasyon Kurulları'nda müftülüklerden bu işe meraklı, bu işi dert ve dava edilmiş birer kişinin katılması yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sayede bir organik bağ da kurulmuş olur." diye konuştu.

Organ nakli alanda akademik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsünde "Solid Organ Nakli" tezsiz yüksek lisans programı açtıklarını ve öğrenci alımı da yaptıklarını dile getiren Kılavuz, bu alanda çalışan hekimlere yüksek lisans yapmaları konusunda üniversite olarak destek verebileceklerini sözlerine ekledi.

Bursa bölgesinin organ nakli sayısı uluslararası ortalamalara yakın

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise organ nakli bekleyen insanların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Bölge adına gururlu olduklarını belirten Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Bölgemizde Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Düzce var. Yıllardır Türkiye'de organ nakli konusunda bir numara olmanın gururunu yaşıyoruz. Kadavradan organ nakli Türkiye'de yüzde 20'lerdeyken, bizim bölgemizde bu sayı yüzde 50-60'lar seviyesine çıkıyor. Uluslararası ortalamalara yakın bir sayıdır. Bu da bizim için ayrıca önem taşıyor. Organ nakli konusunda çok çalışkan bir ekibe sahibiz. Çalışanlarımız her yerde bu konuyu anlatıyor. Bu arkadaşlarımızın gayreti, fedakarlığı ve azmi bu işin buralara kadar gelmesine vesile olmuştur. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organ nakli merkezi sayımız da ciddi anlamda arttı. Bursa'da ve çevre illerimizde bu işi çok iyi yapan merkezlerimiz oldu."

Açılış konuşmalarının ardından "Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi Çalışmaları ve Çözüm Öneriler" sunumu, Pandemi Döneminde Bağış ve Nakil Süreçleri" ile "Pandemi Döneminde Organ Nakil Koordinasyonunda Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri" oturumları gerçekleştirildi.

Program, 2020 yılı organ bağışı ve naklinde başarılı olan koordinatörler ve kurumlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Düzce ve Yalova il sağlık müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları, organ bağışıyla hayata tutunan hastalarla yakınları katıldı.