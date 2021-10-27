Bursa'da otomobillerin çarpışması ile 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler
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Bursa'da otomobillerin çarpışması ile 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da otomobillerin çarpışması ile 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza İnegöl Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sevgi Ö. İdaresindeki 16 F 4000 plakalı otomobil, seyir halindeyken Yavuz G. idaresindeki 26 AEU 195 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Sevgi Ö. Yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da otomobillerin çarpışması ile 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bursa'da otomobillerin çarpışması ile 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bursa'da otomobillerin çarpışması ile 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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