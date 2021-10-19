Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde seyreden M.G. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Makbule Sarıca'ya (52) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Sarıca, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri