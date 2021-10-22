Bursa'da okullarda kan bağışı seferberliği başlıyor

BURSA (Habermetre) - Türk Kızılay Bursa Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarda kan bağışı konusunda eğitimler verilmesi ve öğrencilerin kan bağışı konusunda bilinçlendirilmesi için iş birliğine imza attı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kan bağışının düzenli ve sürekli olarak Bursa'daki okullardan temin edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okul ve kurumlarda kan bağışı konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

İhtiyaç duyulan kan ve kan ürünlerinin, gönüllü, düzenli ve sürekli olarak sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen bağış kampanyalarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, "Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun hatırlatılmasını hedeflediğimiz protokolümüz çerçevesinde, okul ve kurumlarda kan bağışının önemi konusunda eğitimler vereceğiz. Bu eğitimler sayesinde öğrencilerimizin ve velilerimizin kan bağışı konusunda faaliyetleri artırılmış olacak. Gönüllülük konusunda isteği ve hevesi hiç solmayan öğrencilerimiz ile insan hayatına verilen önem, yardımlaşma, birlik ve beraberlik konularında farkındalık yaratacağız. Halkımızı, can veren ve insani değerlerin güçlendirilmesinde kilit role sahip olan kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

"Sağlık alanında değer katacak"

Türk Kızılay'ın kan hizmetlerinin yanı sıra birçok toplumsal ve sosyal projeye dokunduğunu belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de, "Türk Kızılay, hizmetlerini çağa ve küreselleşen dünyaya uygun biçimde sürekli olarak güncelleyen çok boyutlu bir kuruluş. Ülkemize sağlık hizmetlerinde katkı sağlayan çok kıymetli protokollere taraf olan Türk Kızılay Bursa Şubesi ile yürütülebilecek ortaklaşa projelerimizin sayılarını artırmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kan bağışındaki özverili davranışlarının okullarda da sürdürülmesi için attığımız imzalar, Bursa'ya sağlık alanında önemli bir değer katacak. Türkiye'de insani yardımlaşma ve dayanışma gücünü artıran ve bu yüreği içerisinde taşıyan Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetimi ve gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. " dedi. Berkan Atıcı

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