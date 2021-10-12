BURSA (İHA) - Bursa'da Offroad yapan araç takla attı : 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'da offroad yapan araç takla atarak ormanlık araziye uçtu. Kazada şöför ağır yaralanırken yanında bulunan kadın ise hafif yaralandı.

Kaza, Çalı mahallesinde bulunan ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki offroad aracı rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık araziye uçarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa B. ağır yaralanırken yanında bulunan kadın ise hafif yaralandı. Çevrede görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevkedildi. Sürücü Mustafa B. ve yanında bulunan kadın itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ile düştükleri yerden çıkarıldılar. Ağır yaralanan Mustafa B. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesini ardından ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Araç ise kullanılmaz hale geldi. Mustafa B. 'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrendildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.