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Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı

Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kent güvenliği kameralarına yansıdı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kent güvenliği kameralarına yansıdı.

Bursa'da motosiklet sürücülerinin ve araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk caddesinde sağ şeritte giden otomobilin önüne kıran motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi.

Bir başka kazada ise, kendisine kırmızı yanan motosiklet sürücüsü tam gaz yolun karşına geçmeye çalışırken, yeşil ışık yanması sonucu hareket eden otomobillerden birine yandan sert bir şekilde çarptı. Motosiklette bulunan sürücü eşi ve küçük çocukları etrafa savrularak yaralandı. Yine ışık ihlali yapan bir motosiklet sürücüsü yeşil ışıkta hareket eden otomobillerden birine çarparak yaralandı. Son olarak tarihi Setbaşı köprüsünde meydana gelen kazada taksi sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu hızla gelen motosiklet duramayarak taksiye çarptı. O sırada otobüs durağının yakınında meydana gelen kazada durakta bekleyen yolcular panik dolu anlar yaşadı. - BURSA

Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı

Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı

Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı

Bursa'da motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı

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