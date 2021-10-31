Bursa'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Turist Yolu Caddesi'nde, 26 Ekim'de kaldırıma çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ali Aydın (23), kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Aydın'ın cenazesinin yarın memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.
Orhangazi'den Yalova istikametine giden 16 AAR 543 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Ali Aydın, Turist Yolu Caddesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpmış, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenerek durabilen Aydın, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.