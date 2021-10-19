Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan eğitim uçağı soruşturmasında takipsizlik kararı - Haberler
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Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan eğitim uçağı soruşturmasında takipsizlik kararı

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan eğitim uçağı soruşturmasında takipsizlik kararı

Bursa'da bir eğitim uçağının, meyve bahçesine acil iniş yapmasıyla ilgili yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

BURSA (AA) - Bursa'da bir eğitim uçağının, meyve bahçesine acil iniş yapmasıyla ilgili yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından verilen takipsizlik kararında, uçağın pilotunun, havadayken yaşanan arızadan sonra motoru çalıştırmaya çalıştığı ancak çalışmaması üzerine olay yerine yakın olan Yunuseli Havalimanı'na inmeye çalışırken uçağın ağaçlık alana düştüğü ifadeleri yer aldı.

Kararda, olayda 12 ağacın zarar gördüğü ancak bu durumda kasıt bulunmadığı, mağdurun yaralanmasının ise şikayete tabi olduğu, şikayetçi bulunmaması sebebiyle de kovuşturmaya yer olmadığı ifade edildi.

Cessna tipi 2 kişilik uçak, 29 Haziran'da Yunuseli Havalimanı yakınlarındaki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirmişti. Uçakta bulunan iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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