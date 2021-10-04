Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar - Haberler
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Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar Bursa'da madde bağımlıları ormanlık alanda bulunan baraka ve ormanı yaktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar

BURSA - Bursa'da madde bağımlıları ormanlık alanda bulunan baraka ve ormanı yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinin Demirtaş Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bağımlıların madde kullandığı baraka alev aldı. Kısa sürede ormanlık alana da sıçrayan kıvılcımlar ağaçları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar

Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar

Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar

Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da madde kullanırken hem barakayı hem de ormanı yaktılar - Haberler
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