Bursa'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrûk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metrük binaları yıkmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen metrük binalar, iş makineleri ile yıkılıyor. Belediye ekipleri son olarak Tuna Mahallesi'nde iki katlı metrük evin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alındı.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaların yıkımlarının devam edeceğini söyledi. - BURSA