Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada Bursa'da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
BURSA (İHA) - Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
BURSA - Bursa'da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bursa-Gemlik yolunda motosikletin arkasında sürücüsüyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü. Motosikletin arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi ise o anları cep telefonu kamerayla kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.