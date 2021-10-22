Bursa'da kontrolden çıkan taksi dükkâna girdi

BURSA (İHA) - Bursa'da kontrolden çıkan taksi dükkana girdi.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü, aracın kontrolünü kaybedince kafenin önünde bulunan elektrik trafosuna çarptı. Taksi beton direkte asılı kaldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı - BURSA

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