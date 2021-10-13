Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu - Haberler
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Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton aydınlatma direğine çarparak durdu.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton aydınlatma direğine çarparak durdu. Aydınlatma direğinin 50 metrelik uçurma düşmesini engellediği otomobildeki sürücü Murat D.(21) ile yanında bulunan arkadaşı Furkan S.(20) yaralandı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Alacahırka Mahallesi, Uludağ Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Uludağ'dan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü Murat D. idaresindeki 16 GF 433 plakalı otomobil, Kireç Ocakları mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen Murat D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma sürüklenmeye başladı. Metrelerce savrulan otomobil uçurumun kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durdu. Yaralanan sürücü Murat D. ile yanında bulunan arkadaşı araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇTA İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kullanılmaz hale gelen otomobilde ve yolda işçi şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı Uludağ Yolu'nda güvenlik önlemi aldı. Trafik polisinin incelemesinin ardından araç çekici ile kaldırılarak emniyet otoparkına çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu

Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu

Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu

Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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