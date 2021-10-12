Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı - Haberler
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Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

AA / Erdinç Aksoy - Haberler | Güncel
Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir İşçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

AA / Erdinç Aksoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı - Haberler
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