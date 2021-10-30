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Bursa'da kesilen ağacın altında kalan işçi öldü

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da kesilen ağacın altında kalan işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine ağaç düşen İşçi hayatını kaybetti.

Kırsal Saadet Mahallesi Alaçam Yaylası'nda ormanlık alanda çalışan işçi Süleyman Arık (65), kesilen ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arık'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Bursa'da kesilen ağacın altında kalan işçi öldü

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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