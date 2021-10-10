Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen kişi yaralandı

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen kişi yaralandı

Bursa'da çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşunlardan birinin isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da çıkan silahlı Kavga sırasında yoldan geçerken kurşunlardan birinin isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerine ateş etti.

Bu sırada yoldan geçen kişi, kurşunlardan birinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeyi güvenlik kordonuyla kapatarak boş mermi kovanlarını aradı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin İdo Tatlıses Demet Özdemir Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 12:07:18. #1.12#