Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular - Haberler
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Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişinin burnu bile kanamadı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişinin burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İznik Ömerli ve Tacir mahallelerinin yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAS 910 plakalı otomobil seyir halindeyken havanın da yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak zeytinlik tarlasına uçarak 2 zeytin ağacı devirdikten sonra yol kenarında bulunan sulama kanalına uçarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Kanala uçan araç takla atan araçtan yara almadan kurtuldular
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