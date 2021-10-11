Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa'da bir kişi, denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekerek sahibinde ulaştırdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir kişi, denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekerek sahibinde ulaştırdı.

Olay geçtiğimiz gün Gemlik ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde Karacaali Mahallesinde ikamet eden Nedim Eroğlu isimli vatandaş, Gemlik Körfezinde sürüklenen tekneyi fark etti. Kendi teknesiyle sürüklenen teknenin yanına giden Nedim Eroğlu, teknenin yanına yaklaşarak kontrol etti. Almira 16 isimli teknenin paslanan karabinasının kırıldığını ve bağlı bulunduğu limandan akıntının etkisiyle uzaklaştığını anlayan Eroğlu, sürüklenen tekneyi karaya çekti ve sosyal medya hesabından teknenin bilgilerini paylaşarak, sahibini tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi.

Nedim Eroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı bilgiler doğrultusunda beklenen cevap saatler sonra geldi. Teknenin sahibine ulaşan Eroğlu, ertesi gün teknenin sahibiyle buluşarak bulduğu tekneyi teslim etti. - BURSA

Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Seda Sayan Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:55:49. #1.12#