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Bursa'da ikinci ayı vakası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da ikinci ayı vakası Otomobilin çarptığı ikinci ayı da telef oldu Bursa'da iki hafta önce Kestel ilçesinde otomobilin çarptığı ayı gibi, bugünde Yenişehir ilçesinde otomobil çarptığı ayı telef oldu.

Bursa'da ikinci ayı vakası

Otomobilin çarptığı ikinci ayı da telef oldu

BURSA - Bursa'da iki hafta önce Kestel ilçesinde otomobilin çarptığı ayı gibi, bugünde Yenişehir ilçesinde otomobil çarptığı ayı telef oldu.

Bursa'da ormanlık alanlarda aç kala ayılar, kent merkezlerinde yiyecek aramak isterken canlarından oluyor. Geçtiğimiz hafta, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ö. G. yönetimindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, otobana çıkan ayıya çarptı. Kaza sonucu aracın altında kalan ayı telef olurken, araç büyük hasar aldı.

Dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı ayı telef oldu. Yerde kanlar içinde kalan ayıyı gören diğer sürücüler, yetkililere haber verdi. Telef olan ayı, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bursa'da ikinci ayı vakası

Bursa'da ikinci ayı vakası

Bursa'da ikinci ayı vakası

Bursa'da ikinci ayı vakası
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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