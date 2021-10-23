Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağı civarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 FD 6595 plakalı otomobil ile 16 J 2173 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçtan yola fırlayan C.Ö. hayatını kaybetti, M.K. ve B.A. ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

 Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

 Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title