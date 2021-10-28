Bursa'da iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'da iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K, idaresindeki 20 ACP 014 plakalı yolcu minibüsü, Akhisar Mahallesi'nde B.S, idaresindeki 16 S 6219 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, kazada araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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