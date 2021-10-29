Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
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Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da kendi otomobiliyle sokağa gelen ve başka bir hafif ticari araçtan hırsızlık yapan 2 şüphelinin rahatlığı görenleri hayrete düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsızlık şüphelisi; gece saatlerinde sokağa kendi otomobilleriyle geldi. Otomobilden inen şüphelilerden biri, hırsızlık yapacağı 16 ANB 542 plakalı hafif ticari aracın kapısını açarak girdi. Diğer şüpheli ise kendi otomobiliyle sokakta geri dönerek arkadaşının hırsızlık amaçlı girdiği hafif ticari araçtan çıkmasını bekledi. Araçtan çıkan hırsızlık şüphelisi arkadaşının gelmesinin ardından sokaktan hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştılar.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti... O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri
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