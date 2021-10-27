Bursa'da hasat edilen armutların 3 tanesi 1,5 kilo

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadı ve büyüklüğüyle dikkat çeken deveci armudunun hasadı başladı. 30 bin dekarlık alanda üretim yapılan armudun bu yılki rekoltesi 90 bin ton. Kilosu 4 lira 50 kuruştan satılan armut, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kırsal Bilal Mahallesinde armut hasadına katılan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Deveci armudu hasadı başladı. Deveci armudunun İnegöl'de aroması, reçinesi yüksek oluyor. Bursa'ya mahsus bir armut. Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda deveci armudu üretimi yapılıyor. 1 dönüm alandan 3 ton armut elde ediliyor. 90 bin ton civarında armut hasat etmiş oluyoruz. Kilosunu 4.5 liradan satılıyor. Malum, elma para yapmıyor. Armutta şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Girdi maliyetleri yüksek. Bizler inadına üretim yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz üretmesek Türkiye aç kalır" dedi. - BURSA