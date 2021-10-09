Bursa'da 'Fırtına' etkisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da "Fırtına" etkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da "Fırtına" etkisi Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri fiziki ve teknik takibe başladı.

Bursa'da "Fırtına" etkisi

Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri fiziki ve teknik takibe başladı. Ekipler şüphelilerin içerisinde bulunduğu "Fırtına" isimli başarılı narkotik köpeği ile eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu polis ekipleri yaptığı yaptığı baskında evde bulunan Aziz B., Kadirye A., Süleyman B., Halil B., gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 4 parça halinde 13 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde ise "Fırtına" Narkotik Köpeği film gibi yapılan operasyonda araç içine gizlenmiş 20 kilogram metamfetamin ele geçirmişti.

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da Fırtına etkisi

Bursa'da
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Donald Trump Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da 'Fırtına' etkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 09:48:28. #1.13#