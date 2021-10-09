Bursa'da "Fırtına" etkisi

Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri fiziki ve teknik takibe başladı. Ekipler şüphelilerin içerisinde bulunduğu "Fırtına" isimli başarılı narkotik köpeği ile eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu polis ekipleri yaptığı yaptığı baskında evde bulunan Aziz B., Kadirye A., Süleyman B., Halil B., gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 4 parça halinde 13 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde ise "Fırtına" Narkotik Köpeği film gibi yapılan operasyonda araç içine gizlenmiş 20 kilogram metamfetamin ele geçirmişti.