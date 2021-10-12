Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)

KESTEL, BURSA (DHA) - SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal plastik ham madde fabrikasında yaşanan patlamada yaşamını yitiren Özkan Deniz'in (43), üretim operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. Evli ve 3 çouk babası Deniz'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılğı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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