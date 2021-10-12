Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5) - Haberler
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Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal plastik ham madde fabrikasında yaşanan patlamada yaşamını yitiren Özkan Deniz'in (43), üretim operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.

KESTEL, BURSA (DHA) - SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal plastik ham madde fabrikasında yaşanan patlamada yaşamını yitiren Özkan Deniz'in (43), üretim operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. Evli ve 3 çouk babası Deniz'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılğı, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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