Bursa'da eniştesini tabancayla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bursa'da eniştesini tabancayla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Bursa'da eniştesini tabancayla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi eniştesini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi eniştesini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Müşküle Mahallesi'nde M.Ç. ile eniştesi M.U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, eniştesine tabancayla iki el ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.U'yu Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

M.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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