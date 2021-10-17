Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aranan 4 kişi yakalandı, 5 alkollü sürücüye cezai işlem ve 20 aracın sürücüsüne de çeşitli suçlardan toplam 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Uygulama, dronla da havadan görüntülendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye ve Şipali Mahallesi arasında ortak yol uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik uygulamasında 50 polis ve 50 jandarma ekibi görev aldı. 2 saat süren uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. 100 araç kontrol edilirken, araçlardaki 250 kişinin de sorgulaması yapıldı. 20 araç sürücüsüne eksik evrak nedeniyle toplamda 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, 5 araç ise trafikten menedildi.

'HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden de uygulamayı takip etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için 24 saat görev başında olan kolluk birimlerimiz, emniyetimiz bu uygulamaları sürekli yapıyor. Bugün de ortak bir uygulama yaptılar. Ekiplerimiz hem asayiş hem de trafik denetim yaptı. Amacımız, vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güven içinde olmalarını sağlamak. Bu uygulamalar devam edecek. Birlikte hareket ederek daha etkin görev icra ediyorlar. Denetimde aranan şahıslar yakalanırken, alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Potansiyel tehlike oluşturabilecek, insanların güvenliğini tehdit eden şahıslar bertaraf ediliyor" dedi.


Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: 'Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok'

Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: "Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ali Babacan Meral Akşener
Magazin Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Serdar Aziz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Adnan Menderes Şahap Kavcıoğlu Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:31:06. #1.13#