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Bursa'da elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Emrah Taş - Haberler | Güncel
Bursa'da elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Kestel ilçesindeki elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Emrah Taş - Son Dakika Haberleri
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