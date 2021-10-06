Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler - Haberler
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Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan İşçi yaralandı. İşçiler, akıma kapılan genci kurtarıp, vücudunun bir kısmını toprağa gömdüler.

Olay, Sulhiye Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Engin A. (19), çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, genci akımdan kurtardı. Arkadaşları, vücudundaki elektriği alması için, Engin A'nın bedeninin bir kısmını toprağa gömdü. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından toprak altından çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler

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Haber: Bursa'da elektrik akımını kapılan işçiyi toprağa gömdüler - Haberler
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