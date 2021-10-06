Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 9 adrese 120 polisle drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 9 adrese 120 polisle drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile silah ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, İnegöl ilçe merkezindeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Baskınlar sırasında polis, adreslerin kapılarını koç başıyla kırdı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, şüpheliler S.T., A.K., N.K., O.Ç., E.B. ve Ç.U., gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 18 gram bonzai, 37 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 115 sentetik Lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 lira ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca mermisi, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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